Conjunto Vila Maria: Famílias continuam sofrendo com bacia de resíduo a céu aberto

Governar sem a sombra da morosidade, com os servidores certos no lugar certo, com secretários e servidores que assuma a responsabilidade, que vista camisa do governo. Governar com o povo e para o povo, com ações e realizações mais efetivas devem ser um marco para qualquer gestor público.

O povo não pode mais esperar tanto… Tanto! Para que as promessas de campanha sejam cumpridas, para que sua voz seja ouvida. O tempo é rei!

Velha Politica

Para governar com o povo e para o povo, nenhum gestor público poderá jamais permitir que em seu governo, seja feito os velhos remendos por algum de seus secretários, para revolver problemas da população. Este tipo da velha politica não cabe mais, o povo está mais politizado em prol de uma Guamaré melhor.

Com a morosidade do serviço público só quem está perdendo é o povo. O exemplo de tantos, vem da bacia de resíduo a céu aberto localizado no conjunto Vila Maria. As famílias não suportam mais tanto descaso, tantas promessas, tanta morosidade para tornar um sonho de muitos em realidade.

Acreditem

Com a inauguração e funcionamento da Estação de Tratamento de Efluentes (ETE) no município, esta obra deveria ter se tornado referência no estado do Rio Grande do Norte em relação ao tratamento de esgotos. Deveria!

O sistema custou pouco mais de R$ 4 milhões, prometendo uma eficiência de até 95% de remoção da matéria orgânica presente nos esgotos, reduzindo o nitrogênio amoniacal, melhorando o meio aquático e eliminando todos os possíveis microrganismos causadores de doenças.

Mas…

As imagens feitas hoje pela manhã não me deixa mentir… O caminhão sugador da prefeitura continua colocando digestos nos tanques, causando um odor insuportável, quando deveria descarregar na ETE.

O antigo sistema de tratamento de esgotos, não foi desativado com a obra da ETE, tratava-se de uma única lagoa, sem as condições adequadas, funcionando como uma caixa de passagem.

Uma rampa de descarga do caminhão que estava em construção caminha passos de tartaruga desde o ano passado, tudo leva a crer que falta vontade de fazer por parte da secretaria de obras.

Não é por falta de pedreiros e serventes para conclusão desta importante obra, nesta secretaria servidores se batem um no outro, e aqui fica uma pergunta que vem incomodando meio mundo gente que mora aqui na cidade… O que está faltando?

Corpo Mole

Carecemos do brado de uma forma nova de se fazer política, de governar, não somente por parte do prefeito, mas de seus 19 secretários, homens e mulheres, nomeados pelo o chefe do executivo, eleito pelo o povo, para ajudá-lo a resolver os problemas do município que não são poucos.

Não quero acreditar que o secretário de obras, Sanderson Torres, esteja na lista daqueles que estão fazendo de corpo mole para as ações não acontecerem no governo do Prefeito Adriano Diógenes. Todo secretário precisa ser a vitrine do governo, e ser lembrado no futuro como um bom gestor.

Ano Eleitoral

Estamos em pleno ano eleitoral onde o maior julgador dos serviços prestado pela gestão será o povo. Chegou a hora da onça beber água, chegou a hora de sair dos labirintos da morosidade, do individual, e pensar mais no coletivo.

O povo não pode mais ser penalizado por pessoas que insistem em trabalhar pelo o atalho, em tudo sempre tem uma desculpa que não convence mais ninguém. O problema do saneamento básico vem passando de governo para governo e cada vez aumentando o problema.

Chegará um momento que situação na cidade ficará insustentável se nada for feito para resolver o problema da bacia a céu aberto no conjunto Vila Maria, as famílias não aguenta mais tanta Morosidade.

