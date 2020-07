Conselho Nacional dos Ouvidores do MP quer ouvir o cidadão na elaboração do Planejamento Estratégico

O Conselho Nacional dos Ouvidores do Ministério Público dos Estados e da União (CNOMP), em parceria com a Comissão do Planejamento Estratégico do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), está realizando a construção do Plano (PE-CNOMP 2021-2029) e quer ouvir o cidadão brasileiro.

O CNOMP é o Colegiado que reúne os Ouvidores do Ministério Público brasileiro e tem como principal objetivo traçar políticas e planos de atuação uniforme e integrada, mediante a análise de dados estatísticos e sociais levantados nos diversos pontos do país.

Para isso, promove estudos no intuito de identificar temas recorrentes, eleger metas e estabelecer diretrizes relacionadas ao aperfeiçoamento das atividades das Ouvidorias.

Cada Ministério Público possui uma Ouvidoria. Elas são um canal direto de comunicação à disposição da sociedade, para o encaminhamento de sugestões, críticas, reclamações, elogios, denúncias e pedidos de informação acerca do funcionamento e dos serviços do MP.

Pesquisa

O questionário da pesquisa auxiliará na elaboração do Planejamento Estratégico do Conselho Nacional dos Ouvidores do Ministério Público dos Estados e da União (CNOMP) para os próximos nove anos (PE-CNOMP 2021-2029).

A sua opinião é muito importante! Responda ao questionário e ajude o CNOMP a transformar a vida de muitas pessoas.

O Questionário de Diagnóstico poderá ser respondido até o 31 de julho.

