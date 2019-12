Construção de Lombadas: Tá faltando cimento ou vontade de fazer?

A empresa Asfalto Construções e Serviços Eirele ganha o primeiro capitulo negativo por causa de uma obra que está causando polêmica, a empresa ganhou a licitação para construção de redutores de velocidade (Lombadas), no trecho que liga a sede do município até a comunidade de Ponta da Salina, 4 km de extensão, cerca de oito quebra-molas foram construídos na via até agora.

A obra teve como medida aumentar a segurança dos moradores, e motoristas que trafegam pela estrada, atendendo uma reivindicação antiga dos moradores e requerimento dos vereadores da câmara municipal, por causa dos inúmeros acidentes registrados até com mortes fatais que vinha acontecendo na rodovia.

Tá faltando cimento

As lombadas deveriam ter sido construídas obedecendo aos padrões Conselho do Nacional de Trânsito, fato que não foi. A altura e espessura como exige a lei não condiz com a realidade, à imagem mostra que a obra está se desfazendo aos poucos causando quedas de motoqueiros, ou tá faltando cimento, ou vontade de fazer a obra corretamente pela empresa Asfalto Construções, sobre a omissão de quem deveria fiscalizar.

Uma norma do Conselho Nacional de Trânsito prevê que todas as lombadas na via sejam pintadas, e que tenham placa de sinalização, mas, na prática, o que se vê são muitos quebra-molas construídos por empresas prestadoras de serviço ao poder público, oferendo o serviço sem nenhum padrão. Em miúdos… Mas parece material de terceira.

Lombada adequada

Desde que as lombadas foram construídas há pouco mais de um mês, motoristas e motoqueiros já contabilizaram vários prejuízos, por falta dos padrões estabelecidos. O problema é que lombadas sem sinalização adequada e fora dos padrões da legislação brasileira podem provocar danos irreparáveis.

Portanto, cabe à municipalidade apontar a sinalização adequada, com base na legislação, colocando placas refletivas de indicação de velocidade máxima permitida como exige a lei, construir a obra dentro dos padrões do Conselho Nacional de Trânsito, evitando assim que o redutor não vire um obstáculo infeliz para motoristas. O caso já foi debatido na câmara de vereadores.

Nota do Blog

A Secretaria de Obras não fiscaliza ou omitir a fiscalização, tantos “engenheiros e arquitetos com salários altíssimos” batendo um no outro dentro da pasta da secretaria fazendo o que mesmo?.

A população está mais politizada, e muitos gestores não estão atento isto, é preciso mais compromisso com a causa pública para que o contrato firmado entre o poder público e a contratante, seja de fato cumprido a risca e dentro do prazo e dos padrões estabelecidos.

Em busca de respostas, o portal entrou em contato com o secretário de obras Sanderson Torres, ele disse que “O trânsito intenso de carros pesados não deu a cura completa. Eles serão asfaltados essa semana”. Concluiu.

