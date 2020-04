CORONA-JATO: PF faz operação contra desvio de recursos do coronavírus na Paraíba

A Polícia Federal cumpre, na manhã desta quinta-feira,três mandados de busca e apreensão na Prefeitura de Aroeiras, no interior da Paraíba e em uma empresa da cidade.

As ordens foram expedidas pela 6ª Vara Federal da Subseção Judiciária em Campina Grande, Paraíba.

De acordo com a PF, a investigação teve início diante de indícios de irregularidades na aquisição de livros, pela Prefeitura de Aroeiras, com recursos do Fundo Nacional de Saúde, por meio de procedimentos de exigência de licitação, sob o manto de auxiliar na “disseminação de informação e combate à situação de pandemia do Coronavírus – COVID 19”.

A PF investigou que os mesmos livros e cartilhas estão disponibilizadas gratuitamente na página do Ministério da Saúde na internet.

A Controladoria Geral da União (CGU) apontou que um dos livros foi adquirido pelo Município cerca de 330% acima do valor comercializado na internet, o que ocasionou um superfaturamento correspondente a R$ 48.272,00.

