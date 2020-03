Coronavírus: Ferragens Pai e Filhos cria serviço de delivery de material de construção para atender aos clientes

A pandemia de coronavírus vem mudando a rotina de todos. A hora é de lutar contra a COVID-19. Assim, a loja de material de construção Ferragens Pai e Filhos, traz um novo conceito em loja de material de construção, passa a disponibilizar aos seus clientes o serviço de delivery.

Com o decreto do governo do estado, que proíbe o comércio com atendimento presencial ao público desde a ultima sexta-feira (20) e até o dia 5 de abril, estará atendendo somente em domicílio durante todo o período de recesso. Os pedidos podem ser feitos por telefone / whatsApp: 84 – 986380430 – 996711529

“Nosso compromisso é com a sociedade e com a saúde de nossos clientes e neste momento temos de enfrentar esta pandemia. Quem precisar da loja de Material de Construção Ferragens Pai e Filhos período é só nos procurar e faremos a entrega”, afirma o proprietário Erinaldo.

(Visited 18 times, 18 visits today)

Coronavírus: Lotérica está funcionando com medidas de prevenção Legislativo em Pauta: Câmara Municipal realizará sessão ordinária nesta terça-feira, dia 24