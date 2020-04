Coronavírus: Prefeitura inicia distribuição de máscaras aos grupos prioritários de idosos e portadores de doenças crônicas

A Prefeitura de Guamaré, através da Secretaria Municipal de Assistência Social, iniciou a distribuição de 4 mil máscaras em tecido 100% algodão a população do município, sendo que os grupos prioritários são os idosos e portadores de doenças crônicas nesta primeira etapa.

As máscaras foram fabricadas através da Diretoria do Trabalho e da Chefia de Artesanato, com apoio da gestão municipal, e faz parte do Plano de Contingência Municipal de Enfrentamento ao Coronavírus (Covid-19).

Nesta remessa serão entregues 4 mil peças. Dessas, pelo menos mil foram distribuídas a servidores das áreas de saúde, segurança, catadores, feirantes. As outras três mil serão distribuídas em comunidades da zona rural do município.

A ação iniciou começou pelo conjunto Vila Maria e seguiu também para ao conjunto Paulo Bento, onde os servidores entregaram as máscaras de casa em casa. A projeção, de acordo com o secretário de assistência social, André Bertoldo, é distribuir mais 15 mil máscaras à população. A entrega conta com auxílio de servidores da secretaria de assistência social e secretaria de saúde.

Orientações

Os servidores dividiram-se em grupos, numa força tarefa, para fazer a entrega das máscaras que estão sendo distribuída por morador, e também dando orientações do uso correto, higienização. Dona Maria José, 67, integra um grupo de risco, mas não deixa de auxiliar o conjunto Vila Maria. “Eu faço máscaras de pano e dou para quem pede aqui. Tem que ter consciência, tem que se preocupar e ajudar as pessoas. Eu já faço a minha parte e não saio de casa”. Comentou.

