Covisa Municipal garante o cumprimento do Decreto Municipal para as feiras livres

As feiras livres na sede em Guamaré e na comunidade de Baixa do Meio receberão maior fiscalização por parte da Covisa Municipal, garantindo o cumprimento do Decreto Municipal 013/2020 para as feiras livres.

Os fiscais realizaram hoje notificações e cadastro, além de terem orientado os feirantes, e verificado a qualidade dos alimentos comercializados, assim como as normas de manipulação.

Durante a ação, os agentes fiscalizaram a limpeza do ambiente, o transporte adequado de alimentos, o local para higienização das mãos, a procedência dos produtos comercializados, o acondicionamento dos alimentos, entre outros tópicos.

A ação de hoje dos profissionais da Covisa Municipal, contou com o apoio da Guarda Municipal. Próximo sábado, dia (04), acontecerá à feira livre de Baixa do Meio, e agentes da Covisa estarão em ação, para garantir ao consumidor comprar alimentos saudáveis e de qualidade.

