Crime com característica de execução a bala na estrada do óleo

Um crime com característica de execução a bala foi registrado pela Policia Militar da cidade de Pendências na estrada do óleo, especificamente entre as comunidades de Marcileza e Mulungum, na zona rural do munícipio.

Um homem ainda não identificado foi encontrado morto na rodovia que liga Guamaré a cidade de Alto do Rodrigues e Pendências. Próximo ao corpo uma moto de placa NNZ 1674 com licenciamento na cidade de Macaíba, e um cartucho de espingarda calibre 12, o que leva a crer que se trata de um homicídio.

Curiosos que pararam no local reconheceram a vitima, e afirmaram que ele residia na comunidade de Baixa do Meio, distrito de Guamaré.

A Polícia Militar se encontra no local realizando os procedimentos de praxe. A 5ª Regional da Policia Civil de Macau, responsável pela área irá investigar o crime. O corpo ainda se encontra no local aguardando se removido pelo o ITEP.

