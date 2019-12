De virada, Flamengo vence o Al Hilal e está na final do Mundial de Clubes

“حاسم”. Tanto em árabe quanto em português, uma qualidade que define a temporada de Bruno Henrique é ser “decisivo”. Não foi diferente nem mesmo na estreia do Mundial de Clubes. Pode ter sido mais suado e sofrido que o esperado, mas o Flamengo contou com o brilho do atacante para virar contra o Al-Hilal, vencer por 3 a 1, nesta terça-feira, em Doha, e ficar a um passo de tornar realidade o maior sonho de sua torcida: ter o mundo de novo.

(Visited 6 times, 6 visits today)

Macau: Vereador Kekel informa que prima do prefeito é “laranja usada para lavagem de dinheiro” público Prefeitura de Guamaré fecha o ano com grandes perspectivas para o homem do campo