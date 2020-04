Debandada do PT, PHS e PRB para o PSDB do pré candidato a prefeito Rodrigo Aladim em Macau

No fechamento das nominatas dos partidos políticos e com o prazo final da janela partidária para mudança de partido, o pré-candidato a prefeito de Macau (PSDB), muda o cenário político em seu favor, tirando vereadores do PT, PHS e PRB.

No município salineiro, o vereador Claudio Gia deixou hoje o Partido dos Trabalhadores e assinou ficha de filiação no PSDB. Antes, o vereador Italo Mendonça já havia deixado o PRB para se filiar no partido tucano e a presidente da Câmara Municipal, Dyana Lira trocou o PHS pelo PSDB para apoiar o projeto de Aladim, que é vice-prefeito, mas rompeu com o prefeito Tulio Lemos nos primeiros quatorze meses de governo.

(Visited 105 times, 105 visits today)

Solidariedade: Empresas faz doação de álcool 70% para o município de Guamaré Miranda Junior – MDB: A união faz a força e juntos somos mais fortes