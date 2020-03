Dedé de Hélia quebra o silêncio e responde aos ataques e acusações sofridos feitos pela oposição

O atual Secretário Municipal de Agricultura, José Reginaldo, mas conhecido por Dedé de Hélia, nos últimos dias sofrendo ataques sistemáticos, segundo ele, vindo de todos os lados, partindo de todos os tipos de pessoas, até mesmo daqueles que juraram representar a população e proteger seus munícipes.

Hoje, Dedé de Hélia, quebrou o silêncio, e respondeu nas redes sociais os ataques da oposição considerados por ele levianos, e publicou uma nota pública a população esclarecimentos os fatos.

Eis a nota:

NOTA PÚBRICA DE ESCLARECIMENTO

Mais uma vez a Secretaria Municipal de Agricultura é alvo de falácias maldosas vindo de vereadores da oposição. Uma delas partiu de um vereador que é natural da cidade de João Câmara, e residente atualmente no município de Galinhos, trazendo fatos inverídicos nas páginas das redes sociais.

Uma das denuncias corresponde ao “corte de terras” onde o nobre Edil afirma: “dizem alguns agricultores que NÃO QUISERAM se identificar por medo de represálias por parte da Prefeitura Municipal que: Quando procuram a secretaria de agricultura para pedir para cortar suas terras, lá dizem “procure o pré-candidato FULANO, que ele resolve, e após o mesmo ser procurado, ele de imediato alega falar com o Prefeito e as terras são cortadas”.

Em primeiro lugar cabe salientar que a Secretaria de Agricultura se encontra de segunda a sexta-feira de portas abertas, atendendo todos os munícipes sem levar em consideração a bandeira política partidária, sempre levando em consideração os princípios da administração pública (art. 37 CRFB), bem como dentro dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Em segundo lugar, é importante esclarecer que não há qualquer registro de REPRESÁLIA sofrido por algum cidadão envolvendo a Secretaria de Agricultura. Que os “cortes de terras” seguem um cronograma, e todos os agricultores estão sendo atendidos de forma imparcial.

Outro ataque em suas redes sociais partiu da atual vereadora e ex- prefeita Diva Araújo, onde Ela diz: “DENÚNCIA GRAVE – Você sabia que a Prefeitura de Guamaré está realizando obras na estrada de Pedro Avelino ao invés de melhorar as estradas do nosso próprio município”?

Pois bem, não sei em qual mundo a nobre parlamentar está vivendo. Uma coisa é certo, Vossa Senhoria conhece muito pouco o nosso município, e sendo Secretário lhes digo com clareza. Mesmo antes da Nobre Edil vir da cidade de Caicó para habitar o município de Guamaré, o lado de Pedro Avelino já era assistido pela Prefeitura de Municipal de Guamaré.

Para conhecimento de Vossa Senhoria, vou lhe passar alguns dos serviços que a Prefeitura de Guamaré realiza “DE FORMA ABSURDA” as pessoas que moram do lado de Pedro Avelino, como é mais conhecido: Coleta de lixo, acesso a educação, transporte escolar, assistência médica, assistência odontológica, dentre outros.

Vossa Senhoria precisa sair do conforto do seu gabinete para conhecer 02 (dois) Assentamentos por nome de: Assentamento Nova Esperança, Assentamento Novo Horizonte, que apesar de não estarem dentro dos limites do município de Guamaré, quase todos, são cidadãos de Guamaré, ou seja, votam em Guamaré.

Pensando de forma egoísta, como Vossa Senhoria, precisamos excluir mais distritos que são assistidos pelo município como; O Assentamento Umarizeiro, comunidade Nova Jerusalém, Assentamento Encruzilhada, que pertencem ao território de Macau.

Além do mais, como Secretário, não enxergo apenas eleitores, onde votam ou em quem votam, enxergo pessoas que são dignas de respeito e que seus direitos devem ser respeitados e garantidos pelo poder público.

As “OBRAS” a que vossa senhoria se refere como “DENUNCIA GRAVE” corresponde a 05 carradas (caçamba) de areia de morro e a patrol do município esparramou em um atoleiro do Assentamento Novo Horizonte que estava impedindo de o ônibus escolar (QUE É DO MUNICÍPIO DE GUAMARÉ), passar e ainda uma pessoa deixou de receber socorro médico em virtude de a ambulância (QUE É DO MUNICÍPIO DE GUAMARÉ) também não conseguir passar.

Tenho certeza que nesse ano de eleição, os senhores (a) descobrirão que ali moram pessoas, que precisam de saúde, segurança e educação e Eles, que moram do lado de Pedro Avelino, os receberão de braços aberto.

A denuncia trazida a tona pelos vereadores é de fato séria e merece ser tratada como tem que ser.

Por outro lado, nota-se que a postura das autoridades públicas, expondo os fatos nas redes sociais não tem o cunho fiscalizatório (que de fato é o seu papel) e sim, politiqueiro que tem por objetivo, macular, denegrir, manchar a imagem de alguém.

Sabendo da importância do papel do vereador no que diz respeito a fiscalização das ações do Prefeito e dos Secretários Municipais, sei que não devem ser feitas SÓ NAS VESPERAS DE CAMPANHA ELEITORAIS e muito menos nas REDES SOCIAIS. O local apropriado para se investigar, apurar e punir tais denuncias (caso sejam verídicas), são os Órgãos Competentes, como: Ministério Público, Judiciário e até mesmo na Câmara Municipal (desde que se respeite o princípio do contraditório de ampla defesa).

Ademais, como servidor público do nosso município, sabendo da importância e da responsabilidade do cargo que ocupo, me coloco a disposição das autoridades públicas e ainda DOS MAIS IMPORTANTES, aqueles que pagam meu salário que de fato é o povo do nosso município para qualquer esclarecimento.

Atenciosamente

JOSÉ REGINALDO (DEDE DE HÉLIA)

SECRETARIO MUNICIPAL

