Desaparecimento: Procura-se um homem conhecido por Junior de Baixa do Meio

Procura-se um homem por nome de José Felício dos Santos Junior (33 anos). Segundo a família, ele fugiu da clinica onde se encontrava internado, e foi visto pela ultima vez ontem (22), na cidade de São José de Mipibu, próximo da clinica Pro Reviver, nas proximidades da lagoa de Pium.

Junior, é irmão de Netinho e Janaina da comunidade de Baixa do Meio, sem noticias do paradeiro do irmão, a família sofre e pede ajuda de quem obter alguma informação para localizá-lo.

Qualquer informação será muito importante! A família pede que se alguém reconhecer e encontrar, ou quem tiver quaisquer informações sobre Junior, ligar para (84) 981095305 – 996326000 ou avise as autoridades locais.

