Dia de festa com coros de parabéns em doze dupla para Zezinho e Rivaldo

Ainda há tempo, quem comemora hoje mais uma primavera com bolo, refrigerantes e muitos doces, ao lado da família e amigos, é Zezinho e Rivaldo. A eles desejamos em nome do blog e do montão de amigos conquistados ao longo dos anos, coros de parabéns hoje, e felicidades sempre!

Zezinho – “Que Deus, em sua infinita bondade, lhe dê tudo de bom que você merece. Que você tenha muita alegria, paz, saúde e felicidade”. Parabéns!

Rivaldo – “Feliz Aniversário! Que sua vida seja recheada de bons e felizes momentos”. Parabéns!

