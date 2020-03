Dia de festa para a assistente social e vereadora Eliane Guedes

Ainda a tempo, quem faz aniversário hoje e comemora desde as primeiras horas do dia com sua família, amigos e militantes, é vereadora e Assistente Social, Eliane Guedes, esposa do ex-vereador Edinho de Moacir.

Mensagem

Poucas pessoas públicas conseguem manter a vontade de vencer tendo humildade e preocupação com o próximo.

Deve ser por tudo isso que você Eliane possui tantas vitórias, e conquistado tantas coisas boas ao longo da sua vida pública.

O mandato que o povo de Guamaré lhe entregou é apenas mais uma de suas conquistas, muitas outras ainda virão porque você sabe como conquistar o afeto e admiração das pessoas.

Que Deus abençoe seus passos e te dê de presente a realização de seus sonhos, porque são eles que mantêm seus amigos e correligionários fortes para continuar lutando.

Parabéns hoje, felicidade sempre!

