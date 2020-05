Dia de festa para Itamar Alcântara

Ainda a tempo, quem completa mais um ano no dia que a cidade comemora 58 de Emancipação Politica, é o vidente, Itamar Alcântara. Ele comemora esta data impar de sua vida ao lado de sua família, amigos e admiradores.

Itamar usa sua voz através de lives diária falando do cenário politico administrativo, e do cotidiano, razão dele ganhar picos de audiência no horário nobre por falar o que sempre o povo quer ouvir.

Feliz aniversário Itamar!

Que você continue sendo iluminado pelo amor de Deus. Saiba que você tem um montão de amigos conquistados ao longo dos anos, que lhe apoia e torce muito por você. Desejamos saúde, paz e muitas felicidades sempre!

