Dia de festa para o advogado Dr. Mauro Gusmão

Ainda a tempo, quem completa mais uma primavera hoje (20), ao lado de sua família e amigos, é o advogado especialista em direito eleitoral, Drº Mauro Gusmão Rebouças.

O portal e o povo Guamareense aproveita o ensejo para expressar os votos de saúde, paz, prosperidade e sucesso em todos os seus projetos.

Quem tem o privilégio de conviver com este homem sábio, de coração bom e sorriso largo, bem sabe o grande amigo que tem. Um advogado que o povo já conhece e confia.

Nada como chegar nesta data e ver tudo que passamos, o quanto somos queridos neste mundo que vivemos.

É muito bom saber que os anos vão, a idade chega, e você sempre continua o mesmo, sempre com o mesmo sorriso, sempre com a mesma alegria de viver e poder contribuir com aqueles que mais precisam… O povo!

Parabéns hoje, felicidade sempre!

(Visited 28 times, 28 visits today)

Eleições 2020: Quem será o Robin que formará a dupla dinâmica com o Batman no MDB em Guamaré? MPRN emite recomendação às farmácias e drogarias de Guamaré, Macau e Galinhos