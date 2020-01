Dia de festa para o advogado e vereador Edinor Albuquerque

Ainda a tempo, o advogado, vereador e líder do governo da câmara, Edinor Albuquerque (PMDB), comemora mais uma primavera de vida com saúde e muita disposição. Edinor é filho do ex-vereador Seu Claudionor, mas conhecido por seu Nô.

O parlamentar tem base consolidada em todo o município, onde presta relevantes serviços a população. O vereador está em seu segundo mandato, e é reconhecido por ter uma boa atuação em favor dos menos favorecidos.

Ele, recebe os parabéns dos seus familiares, amigos e correligionários por mais uma importante data natalícia. Parabéns hoje, felicidade sempre!

(Visited 34 times, 34 visits today)

Ação do MPRN e da PM captura foragido por crimes de estupro MPRN pede decretação de inidoneidade em desfavor de candidatos eleitos para Conselheiro Tutelar de Macau