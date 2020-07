Dia de festa para uma primeira-dama com o cheiro do povo

A quarta-feira, 22 de julho, pertence a Manuella Jácome, dentista, mãe, dona de casa, esposa do prefeito Adriano Diógenes e primeira-dama do município de Guamaré, que faz aniversário hoje e recebe os parabéns do blog Guamaré em Dia por aqui.

Sensível, dedicada às causas sociais, Manuella mudou o olhar distante de boa parte da população de Guamaré em relação à figura da primeira-dama. Essa revelação aconteceu principalmente nos mutirões de serviços do programa Prefeitura nas Comunidades, nos assentamentos e no Distrito de Baixa do Meio.

O tempo tem sido curto, mas o suficiente para Guamaré conhecer uma primeira-dama discreta, que escuta o cidadão, sobretudo, com o coração de quem deseja fazer muito mais para melhorar a vida das pessoas que necessitam da mão amiga do governo ou de uma simples atenção.

Feliz Aniversário, saúde e muitos anos de vida!

