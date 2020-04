Diego Miranda é exonerado do cargo de secretário de tributação

O prefeito de Guamaré, Adriano Diógenes, no uso de suas atribuições legais e da competência que lhe foi conferida pelo Art. 45 da Lei Orgânica do Município, exonerou a pedido através da portaria nº 261/2020, Diego Miranda Fonseca, do cargo de Secretário Municipal de Tributação. No lugar de Diego, ainda não foi nomeado o substituto. A portaria 261/2020 foi publicada hoje com data do dia 03 de Abril de 2020.

