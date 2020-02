Domingo de público recorde em Aratuá na escolha do Garoto e Garota Verão 2020

No final de tarde desse último domingo, 16, na Orla de Aratúa, a Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude de Guamaré, realizou o concurso Garoto e Garota Verão 2020, escolhendo os jovens Davi Miranda, representante do bloco “Os Brodinhos” e Ylane Caroline, representante do bloco “Olhou, Beijou”.

O júri técnico do concurso foi formado por jurados de peso nos segmentos da moda e beleza, a exemplo do estilista Wallace Pinheiro, que assina a marca Mistura Íntima. Os dezenove candidatos também concorreram na enquete popular, que garantiu uma vaga entre os cinco semi–finalistas para João Vitor Tavares, do bloco “Olhou Beijou” e Vitória Nunes, do bloco “Cala Boca e Beija Logo”.

Os escolhidos em primeiro e segundo lugar no concurso, além dos candidatos mais votados na enquete popular pelo Instagram da Secretaria Municipal de Esporte receberam troféus. Todos os concorrentes receberam prêmios de participação e os eleitos em primeiro e segundo lugar pelo júri dividiram a premiação de R$ 3 mil por categoria.

A programação musical que registrou a participação do DJ Jhon no palco, seguido por Gil Bala– famoso pelos hits que animam os paredões, registrou um público recorde na orla de Aratuá. A Polícia Militar e a Guarda Municipal garantiram a ordem pública na área do evento.

Os Secretárias Municipais de Esporte e Turismo, Larissa Mayara e Mohana Arnold acompanharam a programação na orla e a festa da premiação no palco, onde passaram também os Secretários de Saúde, Fabrício Morais, Articulação Institucional, Rosendo Ferreira, Desenvolvimento Rural, José Reginaldo e Assistência Social, Juliana Câmara, além do vereador Ednor Albuquerque e o prefeito Adriano Diógenes.

Top Five Garoto Verão

1º Davi Miranda – Os Brodinhos

2º João Vitor Tavares – Olhou Beijou

3º Karlison Nascimento – Boka loka

4º Danilo dos Santos – Os Badalados

5º Willian Melo – Lyon Baladeiru’z

Top Five Garota Verão

1º Ylane Caroline – Olhou Beijou

2º Emilly Beatriz – Os Brodinhos

3º Vitória Nunes – Cala Boca e Beija Logo

4º Tércia Iasnaia – Lyon Baladeiru’z

5º Maria Santos – Os Papudinhos

