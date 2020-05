Durante quarentena, Bombeiros Civis arrecada 450 KG de alimentos para famílias carentes em Guamaré

Com a quarentena de prevenção do coronavírus, diversos voluntários estão adotando iniciativas para ajudar pessoas em situação de vulnerabilidade social. Na cidade de Guamaré, uma ação de solidariedade feita pelos os alunos da 1° e 2° turma de Bombeiros Civis formados no município chamou atenção.

No ultimo final de semana, a turma se reuniu e tiveram uma ideia diferente para ajudar famílias carentes durante o período de isolamento social. Eles se uniram, somaram forças, e conseguiram arrecadar de casa em casa alimentos cerca de 450kg de alimentos para doar a famílias carentes do município.

Fardados e protegidos com luvas e máscaras, eles saíram em grupos nas residências pedindo ajuda da população para ajudar aqueles que mais precisam da ajuda de todos nós… O povo menos favorecidos. A ação foi coordenada pelo o professor da turma, Valderi Araújo, mas conhecido por Biriu, à atitude louvável da equipe de bombeiros ganhou reconhecimento da população.

