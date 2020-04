É grave: Educação de Macau tá funcionando a base da gasolina?

É somente uma pergunta, mas vamos aos fatos:

Antenado com a cena política e administrativa de Macau, o blogueiro Leandro de Souza chamou atenção nas redes sociais para um fato que mesmo após 24 horas de sua divulgação, parece ter calado a boca do prefeito Túlio Lemos, do Secretário de Educação, Aluizio Viana e de seus assessores e apaniguados.

Com as aulas suspensas na rede pública, o município salineiro gastou quase R$ 90 mil com o consumo de combustível para atender a frota da Secretaria Municipal de Educação. Detalhe é que em fevereiro não teve aulas e em março os dias letivos foram poucos com a pandemia do coronavírus.

Se esse gasto fosse com querosene, o Blog ia até perder um certo tempo para averiguar se as escolas e creches de Macau, que aqui acolá sofrem com cortes de energia elétrica por parte da Cosern, tinham voltado a era da lamparina, mas…

