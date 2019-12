“É hora de bom senso em defesa de Guamaré”. Disse Paulo

Quando o interesse pessoal é maior do que o interesse político de um grupo, a instabilidade política está correndo risco. Está na hora do ex-prefeito Hélio Willamy, pensar grande como líder maior deste município, buscar uma vaga na assembleia legislativa ou na câmara federal.

Este projeto político é uma necessidade para o fortalecimento da região. Hélio é uma liderança hoje na região salineira e na região central, pela sua forma de administrar e fazer política. Dr. Adriano Diógenes tem o direito natural de ir para sua reeleição, fortalecendo a pré-candidatura a deputado do nosso líder maior Hélio Willame.

Sair dessa conjuntura natural poderá correr o risco de entregarmos a prefeitura aos nossos adversários políticos. Vejo com muita preocupação o circo correndo risco do circo pegar FOGO e poucos bombeiros para apaziguar o perigo.

Não é fácil construir um grupo político, muito mais difícil é saber conduzi-lo. Esperamos bom senso das nossas lideranças políticas, para podermos superarmos todas as divergências, e encontrarmos o caminho do desenvolvimento do nosso município.

Paulo Cavalcante – Empresário e Professor

