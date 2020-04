Edinho de Moacir: É preciso saber lutar como um leão, mas lutar por sonhos que valham a pena

Um politico jovem, cheio de vontade, de sonhos, preparado e sempre com foco futurista. Essa foi à impressão que tive, depois de uma hora de bate papo com o ex-vereador Edinho de Moacir, mas conhecido por Leão, no gabinete da sua esposa, vereadora Eliane Guedes, na tarde de ontem na Câmara Municipal.

Entre um cafezinho e uma água, ouviu atentamente como formador de opinião e cidadão desde município, um politico que pensa no povo, no amanhã e no coletivo. Um homem, destemido, matemático, com rumo, prumo e direção.

Edinho não dá muro em ponta de faca quando o assunto é cálculos matemáticos na tabuada politica de Guamaré, a qual ele conhece com a palma da mão. Ele foi vereador no ano de 2004, (9º), e obteve 279 votos, em 2008 com 333 votos (4º), em 2012 com 639 (3º), e em 2016 elegeu sua esposa Eliane Guedes com 770 votos (3º). O crescimento é visível na tubada de somar e multiplicar da sua vida pública no quesito voto popular.

Sua vida na politica nunca foi um mar de rosas, Edinho perdeu, mas ganhou muito mais. Mesmo com todas as adversidades que precisou enfrentar no cenário político, dentro e fora dos grupos partidários que ele participou, o Leão sempre teve a paciência, e a sabedoria de dar um passo de cada vez para alcançar seus objetivos.

Depois de ouvir e ser ouvir, e conhecer de perto o ex-vereador Edinho de Moacir, posso afirmar que hoje o cenário conta com um politico que dialoga com as pessoas, que assume seus compromissos, que cuida de suas bases, que tem palavra de homem, e que sempre teve o povo mais necessitados como prioridade.

Edinho é tipo de politico que trabalha em silêncio, e que não precisa provar a ninguém que é bom. Como foram sabias as palavras de Roberto Shinyashiki “É preciso saber lutar como um leão, mas lutar por sonhos que valham a pena”. Aqui pra gente… Esse cara tem um futuro promissor pela frente!

(Visited 59 times, 59 visits today)

Petrobrás vai fechar poços em Guamaré Covisa Municipal garante o cumprimento do Decreto Municipal para as feiras livres