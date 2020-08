Educação concluiu a 3ª entrega dos kits de alimentação para 4 mil alunos em Guamaré

A Prefeitura de Guamaré por meio da Secretaria Municipal de Educação, concluiu no último sábado, 08, a terceira etapa de entrega dos kits alimentação para quase 4 mil alunos matriculados na rede municipal de ensino.

Formado por 14 itens da cesta básica, os kits foram distribuídos por escola, de acordo com o cronograma apresentado pela Secretaria Municipal de Educação, atendendo os alunos da educação infantil, anos iniciais, anos finais e do EJA em 19 unidades de ensino do município.

Saúde na Escola com higiene bucal

Nesta terceira etapa, os kits de alimentação foram acompanhados de um kit de higiene bucal, com enxaguante, fio dental, escova e creme dental. A composição dos kits variou de acordo com a faixa etária dos alunos e a ação fez parte do Programa Saúde na Escola, desenvolvido em parceria com a Secretaria de Saúde do Município.

Atividades Remotas

O Secretário Municipal de Educação, Roberto Aguiar, destacou que juntamente com os kits de alimentação e de higiene bucal, os alunos na sua totalidade, receberam os cadernos para as atividades remotas. “Já entramos para a sétima semana de atividades remotas, com apoio dos nossos professores e a adesão dos alunos”, concluiu o professor Roberto.

