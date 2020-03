Eleições 2020: A juventude de Tiago de Berg vem forte com Mozaniel

Engrossa o cordão da proporcional no grupo da oposição com a chegada de mais um nome jovem, forte e de peso. Refiro-me a Tiago de Berg, ele decidiu se filia no (SD), e ir para disputa de uma cadeira na câmara municipal, ao lado do ex-prefeito Mozaniel Rodrigues.

Aqui pra gente…

Os atuais vereadores devem repensar suas estratégias nas eleições desde ano para se manter no cargo. Estes novos nomes, como o de Tiago de Berg, Dedezinho, Leandro, Manú, dentre outros, é uma ameaça clara para uma renovação certa no legislativo.

Tiago é um pré-candidato jovem, cheio de sonhos e ousadia, recheado de esperança. Ligado politicamente ao seu pai, o suplente de vereador Berg da Farmácia, que tem base sólida em todo município, e 487 votos no bolso dado pelo o povo nas urnas.

Um jovem que tem futuro pela frente na vereança, dono de um sorriso largo, de muitos amigos, e de uma humildade que dispensa qualquer comentário. Tiago é queridíssimo na comunidade de Baixa do Meio, a juventude de Tiago de Berg vem forte com Mozaniel.

