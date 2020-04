Eleições 2020: A raposa velha tem o dom de hipnotizar até vidente

Noite de terça-feira movimentada na comunidade de Baixa do Meio, o blog foi informado que ontem pela madrugada tinha uma raposa velha da politica numa rua próximo à casa de Itamar Alcântara.

Há quem afirme que se ele conseguir botar os olhos no bola de cristal, no vidente, que ele tentar a dias ter um diálogo sem êxito, algo pode acontecer. Itamar já teve uma prosa com a raposa na festa se São Sebastião, e deixou a porta aberta.

O segredo é nunca não dizer que desta água não beberei nas redes sociais. A raposa velha gosta de um cafezinho e dois dedos de prosa. Agora se o deixar passar a mão esquerda sobre o rosto, o interlocutor fica hipnotizado.

Aguarde!

“Em um jogo a melhor estratégia é fazer seu maior rival apaixonar-se por você”. Blair Waldorf

