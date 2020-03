Eleições 2020: Ausência do vereador Miranda é sentida em noite de filiações do MDB

Já está sendo como o mais comentado nas redes sociais e grupos de whats app, a ausência do vereador Miranda Junior, na noite de festa e filiações do MDB, do que a própria filiação da vereadora Eliane Guedes.

Quem contava que o filho de Chico da Praça seria o primeiro aparecer no jantar, se enganou feio. O vereador não deu nem as caras, e se quer justificou sua falta, apesar de ter sido convidado. Há quem afirme que o celular do parlamentar passou a noite desligado.

Sua ausência ontem foi sentida, e abriu inúmeros questionamentos… Será que Junior, vai voltar para os braços de Mozaniel e Gustavo? O prazo da janela partidária termina no próximo dia 4 de abril, a expectativa ainda é grande para saber qual o barco que Miranda vai pular para se salvar, o MDB ou SD.

