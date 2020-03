Eleições 2020: Bomba no cenário politico em Guamaré! Já estou sentindo o cheiro da pólvora!

No reino do futebol, a briga por espaço é voraz, é cruel. Cada bicho defende seu espaço com unhas e dentes e não poupa esforços para isso. Nessas horas, vale qualquer coisa e, entre os animais e os seres humanos não é diferente.

No atual cenário político, dois personagem com nomes de animais deram um giro de 180 graus na madrugada de hoje (16), firmando um acordo politico que mudará o cenário nos próximos dias.

Tudo conspira que se iniciou as mudanças visando às eleições deste ano. Depois dessa conversa que se iniciou as 22h de ontem, rolou pela madrugada de hoje, e só terminou quando o galo cantou tudo pode acontecer.

Aqui pra gente… Enquanto muitos dormem… Outros estão em busca de votos e fazendo acordos com políticos, com e sem mandatos.

Aguardem em matéria exclusiva!

