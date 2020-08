Eleições 2020: Dr. Marcos Antônio deve ser o bate esteira de Mozaniel

O pré-candidato a Prefeito de Guamaré pelo o Solidariedade, Mozaniel Rodrigues, caminha para anunciar nos próximos dias o nome do vice que formará a chapa do partido para disputa das eleições deste ano.

Tudo conspira que seu bate esteira será o médico Dr. Marcos Antônio.

Mozaniel sempre foi um vaqueiro politico bom de voto e de derrubar boi na faixa. Mas nenhum puxador consegue ter êxito numa disputa sozinho. É preciso ter um parceiro, um amigo, um bom companheiro bom de voto e de disputa, que possa ajudar a somar e multiplicar votos.

Há quem afirme que Dr. Marcos Antônio é o melhor nome dentro do grupo politico oposicionista para fazer a chapa. Na reunião politica realizada pela madrugada as articulações só parou quando o galo cantor.

O nome do médico foi aclamado por unanimidade, falta só ouvir a opinião do povo para que o martelo seja batido no prego e virar a ponta.

