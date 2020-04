Eleições 2020 – Edital de Convocação: PSDB publica edital de convocação da convenção municipal

O Partido da Social Democracia Brasileira – PSDB publicou o edital de convocação da convenção municipal para eleição dos membros do Diretório Municipal, da Comissão Executiva, dos Delegados à convenção estadual, respectivos Suplentes, dos membros do Conselho de Ética e Discipline e do Conselho Fiscal.

