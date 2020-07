Eleições 2020: Empurrado pelo o povo Carlinhos caminha a passos largos por uma vaga na câmara em PA

Toda vez que vou à cidade de Pedro Avelino, muito me alegro pela hospitalidade que tem o povo Pedro-avelinense com seus visitantes.

Tive oportunidade de visitar alguns amigos, e a feira-livre no mercado público no ultimo sábado. Oportunidade que degustei um guisado com cuscuz.

Hospitalidade

O tempo que passei no local deu pra perceber a felicidade das pessoas, e amor que cada um tem por sua terra, e por sua gente. Comerciantes e ambulantes dividem o pequeno espaço. O mercado de PA mais parece à feira de Caruaru, faz gosto à gente vê e comprar!

No cardápio ainda teve um cafezinho e uma boa prosa, mas não faltou a politica da cidade. A população respira dia e noite politica, e como já se aproxima as eleições o povo demostra que quer mudança na princesa do sertão, em especial, no poder legislativo.

Todo período eleitoral a cidade de Pedro Avelino para literalmente, fica agitada com as movimentações partidárias. As eleições municipais sempre foi uma das mais acirradas da região.

Novos nomes

Neste cenário politico surgem novos personagens para disputar uma cadeira no legislativo municipal. Dentre os nomes, ouvi ainda no mercado em alto e bom tom, o nome de Carlinhos, filho de Zé Fragoso e Damiana do Mercado, como pré-candidato a vereador.

Um homem simples que vem sendo empurrado pelo o povo para ser um de seus representantes desde que anunciou sua pré-candidatura. Além da aceitação popular, Carlinhos Evangelista conta com o apoio nada mais, nada menos, do prefeito de Pedro Avelino, Alexandre Sobrinho, do ex-prefeito de Guamaré, Hélio Willamy, e do atual prefeito Adriano Diógenes.

Prata de casa

Nasceu e foi criado em Pedro Avelino, Evangelista nunca abandonou suas raízes. É um ativista social, e moderador do maior grupo de Whats App de PA conhecido por “Os Cabas de PA”. Luta na cidade, nas redes sociais e grupo de whats app pela transparência e melhorias nas políticas públicas em favor dos menos favorecidos.

Ele é aquele cara que briga, corre atrás, se coloca na linha de frente para que essa classe tenha direito, vez e voz. Estas são as razões do povo querer novos representantes na câmara, e o nome do personagem da foto caminha a passos largos por uma vaga na câmara de PA.

