Eleições 2020: Itamar Alcântara coloca seu nome a disposição da população

Até o momento, alguns nomes crescem cada vez mais em pesquisas internas de grupos políticos que estão se formando na cidade, entre estes nomes, uma fonte informou ao blog que o nome de Itamar Alcântara, de Baixa do Meio, consta no páreo, fato que surpreendeu parte do grupo.

Itamar vem realizando um trabalho em prol do povo nas redes sociais há muito tempo, sua voz tem ganhando forma, cor e brilho, e alcançando através de suas lives um público então desconhecido, que passou a conhecer a realidade nua e crua do cenário politico guamareense.

Em suas redes sociais, Itamar anunciou sua pré-candidatura a uma vaga das doze disponibilizas na câmara municipal. O bola de cristal. Como é mais conhecido, é corajoso e estratégico, e pode ser o candidato surpresa desta eleição ao legislativo.

