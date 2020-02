Eleições 2020 – Leandro e Adriano: Guamaré ainda vai ouvir falar muito dessa dupla dinâmica

A pouco menos de oito meses das eleições municipais, as especulações sobre quem será ou não candidato ao legislativo, e quais as chances de vitória de cada postulante a uma vaga das onze oferecidas neste ano, começam a ganhar as conversas e, principalmente, as redes sociais e grupos de whats app.

É visível o crescimento no cenário politico de um nome novo, um cara cheio de sonhos recheados de ousadia, um homem com muita vontade e coragem de contribuir com seu município, refiro-me ao engenheiro Leandro Félix. A fé em Deus, o apoio da família e dos amigos tem sido seu combustível para ir a grande disputa eleitoral por uma cadeira na câmara.

Leandro vem ganhando apoios como do ex-vereador, e atual secretário de agricultura, José Reginaldo, mas conhecido por Dede de Hélia, além do advogado Dr. Fábio Santos, e uma grande massa da juventude da comunidade de Baixa do Meio, que a cada dia se soma ao seu projeto politico.

No ultimo domingo na orla da praia aratuá, no projeto orla de férias, os dois amigos conversaram, e a boa prosa surtiu efeitos positivo. Ao lado do prefeito Adriano Diógenes, Leandro Félix, ganha força e juntos formam uma dupla forte na tabuada da multiplicação.

Uma amizade que foi construída lá atrás com respeito e confiança, que vai muito além da política. E aqui pra gente… A cidade ainda vai ouvir muito falar dessa dupla dinâmica.

