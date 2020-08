Eleições 2020: Lisete é forte candidata a compor chapa com Hélio como vice

Na reunião realizada na tarde deste sábado (15), para apresentação do ex-prefeito Hélio Willamy, como pré-candidato a prefeito de Guamaré, apoiado pelo o governo, e o grupo do MDB, a indicação do vice ficou sob suspense.

Em sua fala, Hélio disse que numa nova reunião partidária indicaria seu candidato a vice para compor a chapa, mas são cada vez mais fortes os indícios que o nome da vereadora Lisete Negreiros (MDB), será a candidata formando o cordão puro sangue.

Em 2015, Lisete era favorita ao postulante cargo, mas aos 45 minutos do segundo tempo do jogo politico, ela foi surpreendida com a indicação da professora Iracema Morais.

Há quem afirme que desta vez ela não baterá na trave, o gol será de letra.

Sonho do Pai

Sempre foi um sonho de seu pai o ex-prefeito Vicente de Brito Miranda, “Seu Vivi” como era mais conhecido, (em memória). Desejou em vida que sua filha pudesse assumir um cargo público para puder fazer mais pelo o povo menos favorecidos.

O sonho da professora e vereadora foi interrompido naquele ano, mas reacendido a chama em 2020. Caso seja concretizado, Lisete indicará seu filho Diego Miranda, para dar continuidade a seu trabalho na Câmara.

Que rufem os tambores e que soem os clarins… O vice tá chegando!

