Eleições 2020: O destino de Guamaré estará novamente nas mãos do povo no próximo dia 15 de novembro

O tempo passa, na verdade parece voar, pois encerramos o mês de julho e entramos em agosto, mês das convenções partidárias que se entende até 15 de setembro. Em novembro haverá eleição para decidir os novos onze vereadores, e o prefeito para governar Guamaré pelos os próximos quatro anos.

Na cidade, o furdunço começou nos bastidores e conta com os mesmos vícios da politica arcaica, até agora são mais de sessenta pré-candidatos colocando seus nomes a disposição ao cargo de vereador e cinco nomes ao cargo de prefeito.

É salutar ter opções, pois para a democracia ser convalidada a disputa é fundamental. Contudo, ainda há vícios e ranços que nos fazem em alguns momentos, desacreditar do processo eletivo.

Nenhum eleitor é obrigado a aceitar um candidato à majoritária, e ao cargo de vice na chapa porque o grupo decidiu em reunião fechada sem sequer consultar a opinião popular. Não é atoa que ainda não foi anunciada por nenhum grupo partidário o fechamento de chapa.

Meu voto e o seu hoje valerá por quatro anos, por esta razão é preciso ter opinião própria. Contudo, o ponto crucial e repugnante da politica é perceber o comportamento estranho nos bastidores de alguns pré-candidatos ao legislativo e executivo.

Eles irão passar a bater nas costas do povo, andar a pé pelas ruas, trocar a noite pelo o dia, visitar casas, correligionários e a feira livre para fazer as promessas de campanha. É preciso avaliar cada pré-candidato com cautela.

Portanto, mais uma vez relembramos que o destino da política de Guamaré, estará nas mãos do povo que consolida a democracia!

