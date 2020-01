Eleições 2020: O povo quer Gustavo como candidato a prefeito da oposição

Um cara com ideias inovadoras, modernas e grandes projetos, me refiro a Gustavo Santiago (SD), o vereador está em seu terceiro mandato, e vem ganhando adesões, força politica, e apoios importantes para ser o nome da oposição a disputar o executivo municipal no pleito deste ano.

Sua luta na câmara municipal pelos os menos favorecidos tem respaldo o vereador como legitimo representante do povo. Uma liderança jovem, mas que já tem a experiência de vereador, de conhecer muito bem a cidade, as necessidades mais urgentes da população que o procurar diariamente em busca de soluções.

Gustavo sempre defendeu e defende a candidatura de seu cunhado, o ex-prefeito Mozaniel, mas quem de fato decide a parada é o grupo e o povo, e se depender destes dois, a eleição deste ano vai ficar mais acirrada com a entrada desta peça importante de xadrez no jogo.

