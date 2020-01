Eleições 2020: Reuniões com grupo político vêm fortalecendo a pré-candidatura de Dedezinho

A corrida eleitoral para as eleições municipais do próximo ano já está a todo vapor, ao menos nos bastidores. Essa etapa de preparação é fundamental para os partidos e candidatos terem alguma chance de sucesso no pleito marcado para 4 de outubro deste ano.

Troca de telefonemas e de mensagens por aplicativos, formação de equipes, participação em reuniões constantes na casa do articulador politico Mundico, realizada com amigos, aliados e lideranças, fazem parte da rotina do grupo que apoia a pré-candidatura de Dedezinho, em busca de apoios para a campanha que se aproxima.

Nem sempre o cenário esboçado neste momento é o que será confirmado nas convenções partidárias, entre 20 de julho e 5 de agosto próximos, quando são oficializados os nomes para a disputa do Executivo e do Legislativo.

Segundo, Irmão Nildo, coordenador do pré-candidato “os encontros tem por objetivo, reafirmar compromissos de união e foco na luta por melhores dias para a população. As reuniões servem para desfazer de forma definitiva, boatos e especulações disseminadas sobre uma suposta divisão de forças no grupo do governo. O clima de descontração, solidariedade e companheirismo, demonstrou que o grupo em prol da reeleição do prefeito Adriano Diógenes, e Dedezinho para vereador, seguem forte e unido, traçando planos para novas batalhas que apresentam na seara política e administrativa”. Finalizou.

(Visited 123 times, 123 visits today)

Governo divulga calendário de pagamento do IPVA no RN