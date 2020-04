Eleições 2020 – Se o muro está baixo, o povo pula: Itamar mais perto de Mozaniel

Na ultima sexta-feira (10), um encontro entre o formador de opinião Itamar Alcântara, e o ex-prefeito Mozaniel Rodrigues e Gustavo Santiago, tá dando o que falar nas redes sociais e grupo de whats app. Itamar usa sua voz através de lives diária falando do cenário politico administrativo, e do cotidiano, razão do vidente ganhar picos de audiência no horário nobre por falar o que sempre o povo quer ouvir.

Há quem afirme que deixaram o muro baixo, e quando o muro tá baixo é inevitável o povo não pular. O sorriso largo de Mozaniel e do vereador Gustavo Santiago, é uma aprova viva que o encontro não foi casual, foi articulado, e a boa prosa surtiu efeitos dando um sinal positivo que Itamar Alcântara está mais perto do filho do Pajé.

Uma abelinha revelou ao blog que Itamar desabafou com Biel, ouviu e foi ouvido por ele. Autêntico como sempre foi, na conversa Alcântara não escondeu em momento algum o respeito e a dmiração que tem por Mozaniel.

Mais…

Na prosa, Itamar deixou claro sua admiração maior pelo o atual prefeito Adriano Diogenes, que vem fazendo uma boa administração, e sempre lhe tratou como gente. E do empresário António Marques, mas conhecido por Marujo, em virtude de sua vontade, coragem e de seus bons projetos para Guamaré.

(Visited 81 times, 86 visits today)

Roubo de cabo elétrico deixa Guamaré e comunidades sem abastecimento Guamaré precisa mais do que nunca de um bom timoneiro