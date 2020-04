Eleições 2020: Tá chegando a hora da onça beber água em Guamaré

Esse é o ditado popular mais conhecido para representar a campanha eleitoral de 2020, onde a população Guamareense terá a oportunidade de voltar as urnas e decidir os destinos do município no Poder Executivo e Poder Legislativo para os próximos 4 anos.

Em 2021 serão 11 cadeiras na Câmara Municipal. Só que o resultado das urnas na ultima eleição suplementar que consagrou Adriano Diógenes, como prefeito eleito, tem levado há várias leituras que remetem a eleição municipal para este no nos dois poderes.

Os observadores políticos preveem uma disputa acirradíssima entre os candidatos do governo, e oposição. Tudo caminha para ser uma das eleições mais disputadas da história da cidade, como em todo pleito eleitoral, boas amizades são desfeitas, e as brigas nas redes sociais e grupos de whats app pede passagem.

Enfim, cada lado se diz dono da razão: em discussão política, religiosa ou futebolística, dificilmente se chaga a consenso. O processo eleitoral em Guamaré sempre foi considerado o mais disputado da região salineira.

Agora vamos apenas contar nos dedos os dias, esperando essa que deverá ser a mais emocionante eleição municipal que o eleitor já viu. Em miúdos… Tá chegando a hora da onça beber água, o dia 4 de outubro já bate a porta onde os eleitores voltarão as urnas para escolher os onze vereadores e o prefeito.

O Antagonista

O site divulgou que o grupo de trabalho criado pela presidente do TSE, Rosa Weber, para mensurar o impacto da epidemia do novo coronavírus na eleição municipal deste ano concluiu que é possível realizar o pleito na data prevista, 4 de outubro. A informação foi publicada pelo site O Antagonista.

“À luz do Calendário Eleitoral vigente e considerado o período em que compilados os dados e projetados os impactos (de 13 a 17 de abril), a alcançar os eventos previstos para o mês de abril, o Grupo de Trabalho conclui que a Justiça Eleitoral, até o momento, tem condições materiais para a implementação das eleições no corrente ano”, diz relatório publicado hoje.

Os técnicos estão replanejando os testes com as urnas eletrônicas. Consultados, os TREs informaram que é possível utilizar as máquinas já disponíveis nos estados. “Independentemente da conclusão pela viabilidade, tratativas para aprimorar a equalização do parque de urnas permanecem em curso”, diz o relatório.

(Visited 49 times, 56 visits today)

Novo decreto da governadora mantém aulas suspensas até o dia 31 de maio Decretos estabelecem retomada gradual das atividades comerciais e estende a quarentena até 05 de maio em Guamaré