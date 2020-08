Eleições 2020: Toni do peixe adere ao projeto politico do vereador Sub Carlos

O comerciante Toni do Peixe declarou apoio ao projeto politico de reeleição do vereador Luiz Carlos, mas conhecido por Sub Carlos (SD). Uma decisão espontânea, consciente que vem do povo.

Toni reconhece o trabalho que o vereador vem desenvolvendo na Câmara Municipal, como legitimo representante do povo. Sub Carlos irá para disputa da reeleição, e conta com o apoio da família, dos amigos e da militância.

