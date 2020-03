Eleições 2020: Valdir se filia ao MDB e anuncia sua pré-candidatura a vereador de Guamaré

O ex-vereador Valdir Morais, pretende voltar a Câmara Municipal de Guamaré, nas eleições deste ano.

Ele foi vereador no período de 2009/2012, e para ir à disputa das onze cadeiras, se filiou no MDB – (Movimento Democrático Brasileiro), fortalecendo ainda mais o cordão verde do bacurau.

“Torno-me mais um soldado do partido para buscar melhorias para a sociedade como um todo. Precisamos de atitudes, projetos e determinação, mostrar que a podemos evoluir sem precisar atacar ninguém. Podemos sim, fazer de Guamaré, uma sociedade mais pujante, com ideias inovadoras, por esta razão coloca meu nome a disposição da população para ser um legítimo representante do povo.” Disse Valdir.

O interesse por política e de voltar a Câmara Municipal sempre pulsava dentro do coração de Valdir. Um pré-candidato forte, popular, com base solida em todo município, que pode contribuir muito como vereador para o desenvolvimento social do município.

