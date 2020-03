Eleições 2020: Vereador Sub Carlos confirma sua filiação no partido do Solidariedade

O vereador Luiz Carlos de Souza, mas conhecido por Sub Carlos, confirmou sua filiação no partido do Solidariedade (SD). A oficialização de aumentar o cordão da oposição foi feita na tarde de hoje (26), e comemorado com festa. “Seja muito bem-vindo, vereador Sub Carlos, o Partido Solidariedade cresce e se fortalece com sua filiação. TMJ!”. Disse o vereador Gustavo, líder da oposição na câmara.

