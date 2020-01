Eleições 2020: Vereadora Diva Araújo anuncia que é pré-candidata a Prefeita de Guamaré

A vereadora Diva Araújo (PRB), confirmou na sua rede social que é pré-candidata a prefeitura de Guamaré, encerrando boatos. Diva vem trabalhando em buscar de ampliar o número de apoiadores ao seu projeto politico.

Diva assumiu o poder executivo por decisão judicial, durante um período de 45 dias nos meses de novembro e dezembro de 2018, ganhou experiência, certamente sabe hoje os caminhos das pedras. “Temos muitos desafios, nossa cidade merece melhorias na saúde, na educação, no transporte, no lazer, na cultura, no emprego e na segurança”. Sobre a escolha de seu futuro vice para compor a chapa, ela não comentou, mas certamente busca um nome de dentro do próprio governo ou do grupo da oposição.

“Posso afirmar que 2019 foi fantástico! Conseguimos nos aproximar mais das pessoas, ouvi e saber os anseios e necessidades da nossa população. É certo que queríamos fazer muito mais, porém na função de vereadora, cabe a mim a missão constitucional de fiscalizar, mas não de executar. Podia ser diferente! Não sou de falar, sou de fazer! 2020 nos trará boas surpresas e novas missões. Me sinto motivada e preparada para avançar ainda mais pela nossa gente! Vamos fazer um ANO NOVO de verdade? Junte-se nós! Meu nome é Diva Maria de Araújo e sou pré-candidata a Prefeita de Guamaré. Agradeço por fazer parte da sua história e por contribuir para o progresso da nossa cidade! Vamos juntos reconstruir Guamaré!” Disse a vereadora Diva Araújo.

Nota do Blog: Depois do empresário Mario de Lucila, ter anunciado que é pré-candidato a Prefeito de Guamaré, Diva Araújo, surge como a segunda opção ao Palácio Luiz Virgílio de Brito até o momento.

