Em Brasília, Prefeito Adriano se associa à vereadores e assume protagonismo do Polo Cloroquimico

O Prefeito de Guamaré, Adriano Diógenes cumpre agenda administrativa em Brasília, onde apresenta projetos. No Ministério do Desenvolvimento Regional, o chefe do executivo guamareense foi recebido nesta quinta-feira, 16, pelo titular da Pasta, o ministro Rogério Marinho, onde apresentou um projeto para instalação do Polo Industrial Cloroquímico, em Guamaré.

O município e a região pelas condições naturais possuem matéria prima de gás, sal e calcário, que por um processo químico de hidrólise produz o ploricloreto de vinila (PVC), uma comoditie internacional, que coloca o município em situação diferenciada para instalação de uma Indústria Cloroquímica.

De acordo com o prefeito Adriano Diógenes, o ministro Rogério Marinho se mostrou interessado com o que viu e, segundo ele, a implementação pode dar um novo rumo para o desenvolvimento, não apenas do Rio Grande do Norte, como também regional, com relevante contribuição também para indústria nacional.

Atualmente, o Brasil importa 100% do PVC, com custo estimado em R$ 20 bilhões/ano na balança comercial. O projeto tem estudo bastante avançado e apresentará num primeiro momento, a condição de gerar 25 mil novos empregos, incrementando em 15% o PIB do RN.

Segundo o prefeito Adriano Diógenes, o estudo de viabilidade econômica está em curso e outras providências foram solicitadas pelo ministério. “Foi notável o interesse do ministro em ajudar na viabilização desse importante projeto que poderá fazer parte do plano de retomada do crescimento econômico do país”, destacou o prefeito.

Acompanharam o prefeito Adriano Diógenes no Ministério do Desenvolvimento Regional, o deputado estadual Hermano Morais, que provocou a audiência, o coordenador da Bancada Federal potiguar em Brasília, o deputado Rafael Motta, o presidente da Câmara Municipal de Guamaré, vereador Eudes Miranda, os vereadores Edinor Albuquerque e Miranda Júnior, além do Procurador da Câmara Municipal, o advogado Mauro Rebouças.

Também estiveram na audiência, o secretário de Indústria, Comércio, Serviços, Energia e Projetos Especiais de Guamaré, o engenheiro David Paulino, o economista Carlos Alberto Duarte e membros da equipe técnica do Ministério do Desenvolvimento Regional, entre os quais, o potiguar Soares Júnior.

O economista e professor Carlos Alberto Duarte se mostrou otimista com o futuro. “Esse projeto tem magnitude ampla, se viabilizado eleva o RN em outro patamar na configuração econômica do Brasil. Vai gerar mais emprego e renda para a população, ademais coloca o RN em destaque no cenário econômico-nacional”, acrescentou.

