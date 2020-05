Em Macau, é “Fora Túlio e Fora Covid-19

Com muita criatividade, a população da cidade de Macau encontrou na crise da Pandemia do Coronavírus um novo instrumento para protestar contra a gestão do prefeito Túlio Lemos.

Em tempo do Covid-19, as máscaras se multiplicam pela cidade com a frase “Fora Túlio”.

Eleitores decepcionados com o prefeito tem mandado confeccionar as máscaras com o alerta da insatisfação popular com a gestão municipal, principalmente pelo atraso nos salários dos aposentados e servidores contratados e comissionados.

O município salineiro registrou nesta quinta-feira, 7, o quarto caso positivo de Covid-19. Blog R. Pires

