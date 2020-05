Em momento de religiosidade, Adriano Diógenes destaca legado de ex-prefeitos e o trabalho dos servidores públicos

A passagem dos 58 anos de emancipação política de Guamaré, nesse 07 de maio, foi marcada pela programação religiosa, organizada pela Secretaria Municipal de Turismo e transmitida pelas redes sociais. O prefeito Adriano Diógenes acompanhou a missa na Matriz de Nossa Senhora da Conceição e o culto de gratidão na Igreja Assembleia de Deus.

Sem a presença do público católico e evangélico, as duas celebrações religiosas foram prestigiadas também pela primeira-dama, Manuella Jácome e a Secretária Municipal de Turismo, Mohana Freitas. Na sua fala, o prefeito lembrou o legado dos ex-prefeitos que administraram o município e da colaboração dos servidores públicos, nesses 58 anos de história política e administrativa da cidade.

“Guamaré é uma cidade que tem uma grande importância para a história do país e do estado. Devemos isso a cada gestor que esteve à frente do município e, que do seu modo deixou um legado para a cidade”, destacou o prefeito Adriano Diógenes, lembrando ainda a importância do trabalho dos servidores públicos.

Na Matriz de Nossa Senhora da Conceição, a missa foi celebrada pelo administrador paroquial, padre Gilvan Bezerra, que durante a sua homilia levou uma mensagem de fé e de esperança aos fiéis, lembrando a pandemia do Covid-19, que a humanidade enfrenta no atual momento. O padre também destacou a religiosidade e a hospitalidade do povo de Guamaré como marcas da identidade cultural do município.

Culto de Gratidão

Na Assembleia de Deus, o Pastor Jayro Kaillo presidiu o Culto de Gratidão pelo aniversário da cidade, dividindo o púlpito com a vice-prefeita Iracema Morais. Louvor, oração, música e adoração marcaram o culto, que teve a participação do Grupo de Louvor Manancial.

Durante a pregação, o Pastor Jayro Kaillo falou para as autoridades que administram a cidade e dirigiu palavras à população, que acompanhava o culto pelas redes sociais. O religioso destacou a necessidade do reencontro do povo cristão com Deus para atravessar essa crise que ameaça a saúde da humanidade. A irmã Socorro Kaillo encerrou o Culto de Gratidão com uma oração pela cidade e pela população de Guamaré.

(Visited 20 times, 20 visits today)

Vladimir Câmara: Saio tranquilo do governo, com a alma leve, sentimento de dever cumprido