Em plena pandemia, Presidente da Câmara de Touros faz festa com aglomeração e é detido pela Polícia

O presidente da Câmara Municipal de Touros (RN), Tiago Farias (PROS) acabou sendo detido na noite deste domingo (3), por descumprimento ao decreto estadual, que estabelece normas para evitar a propagação da Covid-19.

O vereador, que tem 23 anos deve responder pelo artigo 268 do Código Penal, que sanciona com multa e detenção aqueles que infringirem determinação do poder público, destinada a impedir a introdução ou a propagação de doença contagiosa.

Os policiais militares de Touros receberam diversas denúncias de moradores da Vila Assis, distrito de Touros, que reclamavam de um forte barulho causado por uma festa, na noite deste domingo(3).

Segundo informações que constam nas redes sociais e grupos de whatsapp de Touros, a comemoração reuniu dezenas de pessoas, tinha paredão de som e a presença de pessoas ingerindo bebidas alcoólicas. O presidente da Câmara foi conduzido pela polícia em cima da viatura policial do Grupo Tático de Operações (GTO).

