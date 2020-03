Em um gesto humilde, Mozaniel elogia medida do prefeito Adriano Diógenes

Um dos principais opositores do sistema governista de Guamaré, o ex-prefeito Mozaniel Rodrigues entrou em uma live da Prefeitura de Guamaré, onde o prefeito Adriano Diógenes falava de medidas protetivas a pandemia de coronavírus e elogiou a iniciativa do gestor municipal.

Adriano assumiu a liderança no Comitê Municipal Contra o Coronavírus e vem acompanhando de perto junto aos secretários e assessores todas as medidas. O gestor também está atento aos decretos do Governo Federal e Estadual, assim como as últimas recomendações da Organização Mundial de Saúde-OMS.

