Encontro Pedagógico como ponta pé do ano letivo em Guamaré

A Prefeitura de Guamaré, através da Secretaria Municipal de Educação, ultima os preparativos para o início do ano letivo de 2020 em toda a rede municipal de ensino. As matrículas iniciaram-se no dia 13 passado, estendendo-se o prazo até esta sexta-feira, 31, enquanto que as aulas terão início no dia 10 de fevereiro.

Nessa perspectiva também, está a realização do Encontro Pedagógico, que acontecerá na segunda-feira, 03 de fevereiro. O evento deve reunir aproximadamente 400 profissionais da educação (gestores, coordenadores e professores). Em 2019, o município matriculou pouco mais de 4 mil alunos nas escolas da zona urbana e rural.

Segundo a coordenação pedagógica da Secretaria Municipal de Educação, o tema deste ano traz: “Organização do Trabalho Pedagógico para uma Educação Integral, Democrática e Inclusiva”. O palestrante da abertura será o conferencista Paulo Roberto, que desenvolve trabalhos no campo de gestão de pessoas e comportamento organizacional, entre outras áreas.

